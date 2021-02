Anchetă: Adevărul despre mâncarea pentru bebeluși O ancheta a Congresului Statelor Unite a scos la iveala “niveluri periculoase de metale grele toxice” in anumite alimente pentru bebeluși, care pot provoca probleme neurologice. In raportul realizat pe aceasta tema se afirma ca standardele interne ale unora dintre companii “permit un nivel ridicat periculos de metale grele toxice” și arata ca producatorii au vandut deseori mancare care depașea nivelurile respective. De asemenea, raportul solicita autoritaților de reglementare americane sa stabileasca niveluri maxime permise de metale grele toxice in mancarea pentru bebeluși și testarea produselor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Studiul a fost facut pe produsele fabricate de patru firme mari, specializate pe mancarea pentru bebeluși. Alte trei firme au refuzat investigația. Raportul mai arata ca alimentele pentru cei mici, care conțin metale toxice nu sunt etichetate și nici nu exista vreun avertisment pentru parinți.

- Un grup de experți americani au descoperit „cantitați periculoase de metale grele toxice” in anumite alimente pentru bebeluși comercializate de patru mari companii. Nivelurile ridicate de plumb și mercur pot afecta iremediabil creierul celor mici, arata un raport publicat joi, citat de Reuters.

