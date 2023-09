Stiri pe aceeasi tema

- 98% dintre europeni respira aer toxic, fapt care duce la 400.000 de decese pe an. Europa se confrunta cu o „criza grava de sanatate publica”, aproape toata lumea de pe continent traind in zone cu niveluri periculoase de poluare a aerului, a constatat o investigație a publicației The Guardian.

- Datele care demoleaza Europa: 98% dintre europeni respira aer poluat extrem de nociv, asociat cu 400.000 de decese pe anAproape toata lumea din Europa respira aer toxic. O investigație a The Guardian a descoperit ca 98% dintre europeni respira aer poluat extrem de nociv, asociat cu 400.000 de decese…

- Vara anului 2022 a fost socotita cea mai calda inregistrata vreodata in Europa, inclusiv in Romania, iar vara lui 2023 a depașit deja, din punctul de vedere al temperaturilor, in unele momente, vara din anul 2022. Aceasta situație ridica noi motive de ingrijorare, intrucat statisticile arata ca, in…

- Jurnaliștii de la The Guardian au analizat problema transportului cerealelor care provin din Ucraina. Soluția cea mai simpla și mai rentabila din punct de vedere economic este prin Portul Constanța, dar oamenii de afaceri din Europa se lovesc de o mare problema: corupția și crima organizata din Portul…

- Senator Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Am purtat discuții extrem de interesante la Washington, cu omologii noștri din Congresul SUA pe tema cooperarii politice la nivel bilateral, și cu reprezentanții Pentagonului despre colaborarea romano-americana in cadrul NATO.” In cadrul intalnirilor a fost subliniat…

- In vreme ce deputații europeni nu au respins proiectul ce vizeaza combaterea erodarii biodiversitații, ei l-au slabit totuși considerabil, spun criticii citați de Le Monde și The Guardian. Asta in condițiile in care propunerea a fost criticata de organizațiile fermierilor și de mare parte din partidele…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut un discurs extrem de dur in cazul ”azilelor groazei” și a spus ca toți cei implicați vor plati extrem de rapid. Ciolacu i-a numit ”ticaloși dezumanizați” și a spus ca nu și-a putut imagina vreodata ca așa ceva este posibil in Romania. CITESTE SI Galerie foto -…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a tras un semnal puternic de alarma cu privire la bolile ce pot fi transmise prin ințepaturile de țanțari. Fenomenul este intalnit cu precadere in Europa, insa au fost intalnite astfel de cazuri și in Romania. Din pacate, bolile raspandite…