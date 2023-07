Stiri pe aceeasi tema

- CoCo Lee, vedeta Disney si cantareata din Hong Kong a carei melodie din coloana sonora a filmului "Crouching Tiger, Hidden Dragon" a primit o nominalizare la Oscar, a murit la varsta de 48 de ani, a anuntat familia ei, relateaza agenția dpa, preluata de Agerpres.

- Vedeta a divorțat in urma cu trei ani, dupa un mariaj cu medicul Cristian Georgescu, care a durat mai bine de doua decenii. Anca Țurcașiu a dezvaluit cum se simte dupa acest episod trist din viața ei și a oferit și cateva sfaturi.Vedeta a mai povestit ca dupa divorț viața ei s-a schimbat radical și…

- Alina Sorescu nu și-a facut planuri de vacanța cu fetițele ei. Artista e inca preocupata de proiectele pe care le are și, intr-un interviu pentru Antena Stars, a recunoscut ca ii e greu sa plece undeva cu micuțele ei deoarece inca e in proces de custodie cu tatal lor, Alexandru Ciucu. Alina Sorescu…

- Luni dimineata, Oana Zavoreanu si medicul Furtuna Ioan Bogdan au ajuns la Curtea de Apel Bucuresti, acolo unde se judeca dosarul in care vedeta este acuzata de faptul ca l-ar fi santajat pe medic. "Am fost solicitat sa recunosc un asa-zis prejudiciu ca daca nu sunt terminat pe viata. Initial a spus…

- Benzina si motorina puse in vanzare la pompele din Romania trebuie, incepand de luna asta (1 iunie), sa contina obligatoriu biocarburanti, potrivit unei noi ordonante de urgenta.Concret, benzina si motorina trebuie sa contina obligatoriu minim 8% si, respectiv 6,5% biocarburanti, conform noii ordonanțe…

- Anca Țurcașiu și-a dat in judecata fostul soț pentru partaj. Solista și medicul Cristian Georgescu, care au incheiat o casnicie ce a durat 22 de ani, au divorțat in urma cu trei ani insa nu s-au ințeles in legatura cu partajul. Relația dintre cei doi soți nu mai e una buna, chiar daca au impreuna un…

- La ultimul concert la care a participat, Jador a intampinat cateva probleme. Chiar in Deva, acolo unde a fost invitat sa cante, manelistul a fost luat pe sus de jandarmi, in urma unor neințelegeri care il implicau in totalitate pe cantareț. Acum, artistul este nevoit sa scoata din buzunar o suma frumușica…