Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu are 52 de ani. E de ani de zile cantareața și actrița. Acum, intr-un interviu pentru revista VIVA!, ea a povestit cum și-a ales drumul in cariera. Mama a fost cea care a condus-o spre muzica. „Mama m-a impins cu forța, m-a dus la Școala Populara de Arta și m-am trezit pe scena cantand,…

- ”Salutari de acasa… de la Campia Turzii!”, a transmis in urma cu puțin timp solista cu cea mai buna voce feminina din Romania, prin intermediul contului sau de Facebook, care are peste 3.8 milioane... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Radu Ștefan Banica este baiatul lui Ștefan Banica jr. și al Cameliei Constantinescu. El e student la actorie, la UNATC, dar are și o mica afacere, o cafenea. Pe langa acestea, intr-un interviu pentru Antena Stars, el a dezvaluit care e marea sa pasiune in care vrea sa investeasca: echitația. Tanarul…

- Irina Rimes s-a lasat descoperita in fața publicului in noul sau documentar, lansat alaturi de HBO. Productia Irina Rimes: Pe drumul meu / On my Way with Irina Rimes, regizata de Barna Nemethi, dupa un concept de Mara Ciama este produsa de Global Records. Miniserialul are 7 episoade și prezinta povestea…

- Dan Petrescu, 54 de ani, s-a relaxat și el dupa caștigarea unui nou campionat, cu CFR Cluj, participand la podcast-ul „Da Bravo” al lui Mihai Bobonete. Printre amintirile evocate de Super-Dan au fost cele legate de Generația de Aur, din 1994, precum și de foștii sai coechipieri, cu care a facut istorie…

- Daniela Daraban a participat la Conferinta News.ro Energy road – Energie la tine acasa. Cu acest prilej, Daniela Daraban a afirmat ca in contextul cresterilor preturilor energiei mai multe tari au luat diverse masuri. “Statele au intervenit cu diferite pachete de masuri. Romania a ales ca, printre…

- Imagini haioase dintr-un liceu din Romania unde mai mulți elevi au avut o idee inedita cu dulapul din clasa, scrie ro-viral.video. Din nefericire pentru ei clipul postat pe TikTok a ajuns viral și a fost vazut atat de profesoara lor cat și de directorul liceului.Puteți vedea imaginile cu nazbatia elevilor…

- Printre momentele cu probleme tehnice, președintele Volodimir Zelenski si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucha. „Priviți aceste imagini! Vor ramane in istoria lumii”,…