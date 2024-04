Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian continua sa straluceasca la turneul de la Charleston. Romanca a avansat, joi noapte, in sferturile de finala ale competiției, dupa o victorie fantastica in optimi cu Emma Navarro, a 10-a favorita, scor 6-3, 5-7, 6-1. Jucatoarea noastra a continuat sa se mențina la un nivel foarte…

- Anca Todoni, venita din calificari, a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Bogota, potrivit news.roTodoni a fost invinsa de favorita 6, Camila Osorio (Columbia), scor 7-6 (4), 6-4.

- Jucatoare romana de tenis Irina Bara (178 WTA) s-a calificat marți in turul doi al turneului WTA 250 de la Bogota (Columbia). Tot marți, Ana Bogdan (66 WTA), a fost eliminata din turneul de la Charleston (SUA). La cele doua competiții mai evolueaza și Gab

- Sorana Cirstea a coborat in clasamentul WTA , dupa ce n-a putut sa apere punctele obținute pana in semifinala de anul trecut de la Miami Open. Cirstea a fost invinsa de aceasta data in „optimile” turneului american de Danielle Collins (30 de ani, #22 WTA), scor 4-6, 2-6, cea care avea sa și caștige…

- Gabriela Lee, locul 313 WTA, a acces, sambata seara, in ultimul tur al calificarilor la turneul de categorie WTA 500 de la Charleston. Lee a trecut in primul tur al calificarilor de japoneza Mai Hontama, numarul 106 mondial si favorita 2, scor 5-7, 6-3, 6-4. Pentru un loc pe tabloul principal, romanca…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 125 de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari. Sportiva noastra a invins-o, marti, pe australianca Olivia Gadecki, cu 6-2, 3-6, 6-3. Jaqueline Cristian (25 ani, 82 WTA) a obtinut victoria dupa…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a reusit o calificare facila in sferturile de finala ale turneului Transylvania Opensingurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe Camila Osorio cu 6-2, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) a avut nevoie de doar…

- Jaqueline Cristian a urcat pe tabloul principal in urma unei retrageri. Gabriela Ruse și Anca Todoni au primit wild card din partea organizatorilor.Inca trei jucatoare din Romania se vor lupta pentru marele trofeu Transylvania Open WTA 250, alaturi de Ana Bogdan (66 WTA)! Jaqueline Cristian (84 WTA),…