Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu și Silviu Țolu formeaza un cuplu de 8 ani, insa relația lor nu a fost lipsita de probleme. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a povestit ca au fost momente cand a fost la un pas de a se desparți de partenerul ei.Din vara anului 2015, Lili Sandu și Silviu Țolu formeaza un cuplu. In luna…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de șapte ani, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. In exclusivitate pentru Spynews.ro, concurenta de la America Express ne vorbește despre nunta cu artistul, dar ne spune și de la ce ajung cel mai des sa se certe. Care sunt motivele…

- De cateva luni bune, Sanziana Negru și actorul Ștefan Floroaica formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Deși nu a vorbit prea multe pana acum despre relația cu partenerul ei, concurenta de la America Express face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre povestea lor de iubire.…

- Theo Rose a explicat de ce evita sa ii arate chipul fiului ei. Fanii sunt nerabdatori sa vada cum arata Sasha Ioan, baiețelul cantareței și al lui Anghel Damian. In luna iunie a acestui an, Theo Rose a adus pe lume un baiețel perfect sanatos pe care l-a botezat Sasha Ioan. Vedeta de la PRO TV a evitat…

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata in 9 luni, iar peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta radiaza de fericire in aceste momente, iar recent a postat pe rețelele de socializare un videoclip emoționant…

- David e fiul cel mare al Ancai Serea și al omului de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viața acum cațiva ani. Baiatul in varsta de 21 de ani a plecat la studii in Olanda in 2021, dar acum s-a intors in Romania. In anul 2021, David a absolvit liceul și fusese acceptat la o universitate din…

- Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a confirmat ca are o noua relație. S-a desparțit de fiica lui Petre Roman la inceputul acestui an, insa in ultimele luni au avut mai multe incercari de a se impaca.Marius Elisei nu vrea sa mai auda sub nicio forma de Oana Roman și susține ca acum a gasit femeia…