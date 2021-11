Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea, apariție inedita la restaurant alaturi de soțul și copii sai. Intreaga familie s-a rasfațat in oraș cu preparate alese. Bruneta nu ține cont de nimic și se fotografiaza de cate ori are ocazia. De asemenea, frumoasa mamica a dat bauturile scumpe pe bere.

- Mamica eroina Anca Serea (41 de ani) da din casa! In ultima vreme, s-a tot speculat ca Anca Serea și Adi Sina au spus stop și se mulțumesc cu cei șase copii pe care-i au. Dar nu e așa. Vedeta iși mai dorește copii, insa momentan trebuie sa iși rezolve anemia severa, in urma careia […] The post Anca…

- Anca Serea și Adi Sina sunt un cuplu extrem de fericit. Au o familie numeroasa, iar cei șase copii cresc de la o zi la alta. Cu toate astea, cei doi se pare ca nu vor sa se opreasca aici. Anca Serea a marturisit ca și-ar mai dori inca un copil, iar pentru asta deja […] The post Problemele de sanatate…

- Anca Serea nu este doar o mama eroina, ci am putea sa o numim cu ușurința și ”femeia cameleon”. Avem imagini rare cu diva noastra și asta pentru ca cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei. Ce am surprins? Ei bine, deocamdata…

- Sunt tineri, frumoși, fericiți, cu cariere infloritoare și o familie fericita și numeroasa. Anca Serea a facut dezvaluirea anului in mass-media. Ce spune frumoasa bruneta despre posibilitatea de a mai avea inca un copil. Soțul ei Adrian Sina ar fi extrem de incantat. Anca Serea și Adi Sina mai vor un…

- Anca Serea a decis sa iși mute fiica, pe Sarah, de la o școala privata la una de stat și a explicat motivul pentru care a luat aceasta decizie. Soția lui Adrian Sina s-a pregatit din timp pentru prima zi de școala a copiilor sai. Luni, 13 septembrie, elevii se intorc in banci, dupa un an greu din cauza…