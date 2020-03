Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…

- Anca Lungu locuiește de ceva timp in Franța, la Nisa, impreuna cu soțul și copiii, iar in aceasta perioada, aceștia sunt izolați la domiciliu, din cauza pandemiei de coronavirus. Vedeta a povestit intr-un interviu online, realizat de Simona Gherghe, cum s-a pregatit pentru aceasta perioada și ce se…

- Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, nu a exclus, luni, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca Romania sa inregistreze mii de cazuri de coronavirus, anunța MEDIAFAX."Atunci cand…

- Criza noului coronavirus lovește și in sistemul sanitar din Franța, dupa ce aproape ca l-a devastat pe cel din Italia. Francezii spun ca numarul cazurilor de coronavirus crește mai repede decat pot pune ei la dispoziție locuri in spitale.Autoritatile sanitare franceze au lansat luni un semnal de alarma…

- Coronavirusului i s-ar putea zice si virusul adevarului si, din ce s-a intamplat pana acum, nu s-ar gresi foarte mult. In contrast cu micile gesturi de umanitate iese in evidenta lipsa de solidaritate a tarilor in fata acestui pericol comun venit cine stie din ce laborator sau pur si simplu creatie…

- Medicul nu elimina nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensiva din țara sa fie ocupate pana la refuz de pacienți infectați.Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zona din Italia foarte afectata de virusul din China. "Va creste numarul cazurilor de imbolnavire, vor mai ajunge cetatenii din…

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…

- Amalia Șerban, director de sanatate publica in Ministerul Sanatații, a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX” ca persoanele care vin din China sunt deja supuse termoscanarii pentru detectarea febrei asociate cu gripa in aeroporturi din alte țari europene deoarece Romania nu are zboruri directe…