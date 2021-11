Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului vorbește despre varianta refacerii coaliției dupa ce Nicolae Ciuca a renunțat la mandatul de premier desemnat. Anca Dragu a spus, marti, ca negocierile pentru refacerea coalitiei PNL - USR PLUS - UDMR ar trebui sa se faca inclusiv cu tabara Orban, cu parlamentarii care au plecat…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma ca solutia alegerilor anticipate este "si putin probabila si de nedorit", dar admite, referindu-se la relatia PNL-USR, ca situatia "pare, intr-adevar, ireconciliabila". "Trebuie sa avem un guvern stabil care sa asigure nu numai trecerea peste iarna,…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc, președintele organizației municipale a PSD Iași, a comentat nominalizarea generalului Nicolae Ciuca pentru a forma un nou guvern. In opinia sa aceasta nominalizare ar putea avea rolul de a atenua crizele in care se zbate țara in acest moment, dar considera ca soluția…

- Liderul PSD, senatorul Ioan Stan, a anunțat ca toți parlamentarii PSD vor sa voteze la vedere moțiunea de cenzura impotriva actualului Guvern condus de Florin Cițu. Ioan Stan a spus ca acest sens, PSD le cere președinților celor doua camere, Ludovic Orban si Anca Dragu, sa gaseasca soluții, astfel incat…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu a luat in calcul “niciodata” retragerea din functie, reiterand ca nu este “iresponsabil” sa lase Romania fara Guvern in prag de iarna, informeaza AGERPRES . Seful Executivului a fost intrebat daca pentru el ar fi o solutie, pentru rezolvarea actualei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca președintele Klaus Iohannis poate rezolva criza guvernamentala in care se afla Romania in prezent chiar astazi daca dorește și are și obligația constituționala de a se implica pentru a media intre cele doua parți, relateaza Digi24 . El a precizat…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis poate rezolva criza politica, iar solutia o reprezinta “un tete-a-tete de 15 minute”.Orban a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ca singura solutie corecta pentru România…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…