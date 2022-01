Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, luni, in sedinta, proiectul bugetului de stat pe 2022 si proiectul bugetului asigurarilor de stat pe 2022. Ministrul Finantelor a afirmat ca Executivul isi propune atingerea tintei de deficit pana in 2024, iar deficitul bugetar pe cash se mentine in termenele agreate cu Comisia…

- Țarile UE nu au reușit sa ajunga la un acord cu privire la criza energetica. Liderii europeni au venit cu diferite propuneri, insa nu s-a ajuns la un consens. Joi au avut loc doua intalniri la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat despre soluții pentru combaterea crizei energetice. Dupa lungi…

- ”Lucram pentru a folosi banii din PNRR in beneficiul romanilor! Alaturi de constructia bugetului pe 2022, care este principalul efort al momentului pentru echipa de la Ministerul Finantelor, o alta prioritate este folosirea banilor din PNRR”, a scris Caciu. Ministrul Finantelor afirma ca deja o prima…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Câciu, a semnat ieri, 26 noiembrie 2021, acordul de împrumut prin Mecanismul de Redresare și Reziliențã încheiat între Comisia Europeanã și România, în valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, au transmis sâmbata…

- „Este o lectie dura pe care o primim astazi de la Comisia Europeana, insa nicidecum una neasteptata. Privind in urma la aceasta procedura, inceputa in 2012, pot spune chiar ca autoritatile europene au fost excesiv de ingaduitoare si ne-au acordat toate sansele posibile sa ne indeplinim obligatiile,…

- Comunicarea Comisiei Europene privind preturile la energie si necesitatea unui raspuns rapid si coordonat la nivelul UE a fost unul dintre subiectele importante la reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare (Ecofin), desfasurata marti, 9 noiembrie, la Bruxelles, se arata intr-o postare…

- Guvernanții s-au pus la masa negocierilor și au inceput sa imparta in stanga sau in dreapta cu ministerele. PNL vrea premierul, PSD insista pe respectarea majoritații, iar USR pregatește Opoziția. Cam așa arata scena politica actuala. Dupa ce liberații și social-democrații s-au luat de mana și au anunțat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat in perioada 21-22 octombrie 2021 la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalele teme aflate pe agenda reuniunii au vizat evoluția pandemiei de COVID-19, creșterea prețurilor energiei și criza energetica, migrația,…