Anca Dragu: Avem o propunere legislativă pentru numirea directorilor de şcoli de către consiliile profesorale Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat sambata, la Zalau, ca exista o propunere legislativa prin care numirile directorilor de scoli, pana la organizarea concursurilor, sa nu mai fie facute de catre inspectoratele scolare, ci de consiliile profesorale. “La nivel parlamentar, avem in Senat o propunere legislativa care vizeaza depolitizarea in educatie, mai exact, la vacantarea functiilor de director, sa nu se mai faca numiri de la inspectoratele judetene, numiri cu iz politic. Aceste numiri, pana la organizarea si definitivarea concursurilor, sa se faca la nivelul scolii, de catre consiliul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au de gand sa munceasca in strainatate vor avea mai multa siguranța ca pana acum. Firmele care ii vor trimite peste hotare vor fi obligate prin lege sa respecte noi reguli: sa se asigure ca au condiții de cazare, sa le faca asigurare de sanatate, sa verifice ca muncitorii au toate actele…

- Secretarul de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, Oana Ursache, s-a aflat in acest weekend in județul Suceava unde a purtat discuții cu autoritațile locale și județene. Una dintre intalniri a avut loc la Prefectura unde a discutat cu prefectul Iulian Cimpoeșu, disscuții la care a…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a purtat astazi o serie de discuții la sediul instituției cu secretarul de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, Oana Ursache, discuții la care a participat și senatorul USR-PLUS George Mandruța și care au vizat proiecte importante…

- Reprezentanți ai ministerelor, autoritaților centrale și cultelor religioase s-au reunit, la Palatul Victoria, pentru a stabili modalitați prin care pot fi sprijiniți romanii care traiesc, studiaza și muncesc in afara granițelor, precum și in comunitațile istorice.In cadrul reuniunii, au fost analizate…

- Ca urmare a numeroaselor intrebari venite din partea mediului asociativ romanesc din afara granițelor țarii privind rezultatele evaluarii cererilor de finanțare depuse pana la 15 martie 2021, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) face urmatoarele precizari:Avand in vedere ca acest an este…

- Impreuna cu colegii mei din Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, am participat la o intalnire cu Oana Ursache, secretar de stat in Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. Am discutat despre mai multe proiecte precum Muzeul on-line al Diasporei, Diaspora HUB, DRP-…

- Sergiu Hossu, proaspat numit sef al Cancelariei prim-ministrului Florin Citu, detine numeroase proprietati pe numele sau, insa surprinde prin faptul ca la capitolul venituri pe anul fiscal 2019 are zero lei, dupa cum arata ultima sa de avere.

- Romanii si maghiarii pot sa-si fructifice calitațile si potentialul uman deosebite, apreciaza președintele Klaus Iohannis, in timp ce premierul Florin Cițu transmite ca romanii și maghiarii sunt diferiți prin cultura și tradiții, dar acestea nu ii separa, pentru ca nu sunt adversari.