- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, le recomanda persoanelor care au simptome de COVID-19 sa apeleze la variantele puse la dispoziție de stat, respectiv sa sune la DSP pentru a chema o ambulanța acasa sau sa se testeze prin medicul de familie, o cale mai rapida de diagnosticare.…

- O tanara de 26 de ani, din comuna vasluiana Balteni, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui din cauza unei ocluzii intestinale. Medicii o pregatisera pentru operatie, dar mama ei a externat-o sub semnatura fara nicio explicatie, iar fata a murit. Politistii ancheteaza cazul.

- Un student la medicina din Elveția a povestit sub protecția anonimatului ca s-a infectat voluntar, cu ajutorul unui prieten, in luna septembrie. Așa a inceput o ancheta care a scos la iveala și alte lucuri. Pentru a obține certificatul verde mai repede, fara sa se vaccineze, mulți elvețieni apeleaza…

- Este vorba de cel mai varstnic barbat din Franta, Marcel Meys, in varsta de 112 ani, care a murit de COVID la un spital din Vienne, potrivit AFP. Locuia inca in casa lui, dar a facut COVID-19 si starea lui s-a inrautatit, a fost plasat sub oxigen, medicii au facut tot ce era posibil, dar, ce vreti,…

- Cerasela Rogen va fi singura de sarbatorile de iarna. Ea a divorțat, iar fiica sa cea mare este plecata in Israel. Psihologul vedetelor a ramas alaturi fata ei cea mica și chiar daca au fost momente in care au adormit plangand de dor, aceasta ințelege faptul ca este nevoita sa ramana tare pentru ca…

- Aproximativ 70 de cadre medicale din Spania s-au imbolnavit de COVID la o petrecere. Toate persoanele infectate lucreaza la secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Malaga. Medicii și asistentele au organizat o petrecere pe 1 decembrie, in ciuda nerecomandarii autoritaților. La petrecere au participat…

- Compania spatiala detinuta de Jeff Bezos a anuntat marti al treilea zbor al sau cu pasageri, a carui lansare va fi realizata de la o baza din Texas, pe 9 decembrie.O celebritate americana, unul dintre prezentatorii emisiunii de televiziune ''Good Morning America'', Michael Strahan, a fost la randul…

- O femeie din SUA a fost bolnava de COVID timp de 335 de zile. Aceasta deține recordul pentru cel mai lung caz de boala. Cazul femeii a fost documentat de cercetatori. De vina pentru boala prelungita ar fi sistemul imunitar slabit al pacientei, care a avut cancer. Ea este acum vindecata. Americanca in…