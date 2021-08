Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va intra pentru Romania pe lista galbena duminica, 29 august, la orele 00:00, insa turistii romani pot evita carantina daca prezinta certificatul verde european, a anuntat vineri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT). "Foarte multi turisti romani aleg litoralul bulgaresc in continuare.…

- Carantina la revenirea de pe litoralul bulgaresc poate fi evitata prin prezentarea certificatului verde european. Copiii sub 6 ani impliniți sunt exceptați de la prezentarea oricarui document. Bulgaria va intra pentru Romania pe lista galbena duminica, 29 august, la miezul nopții. Asociația Naționala…

- Bulgaria a intrat pe lista galbena a Romaniei, iar masurile se aplica incepand de duminica, 29 august, la orele 00:00. Turistii romani care revin in țara pot evita carantina daca prezinta certificatul verde european, a anuntat vineri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).

- Incepand de astazi, pentru trecerea frontierelor in statele Uniunii Europene care solicita la intrare adeverinta de vaccinare, test negativ sau dovada trecerii prin boala, doar certificatele digitale vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale acestora, anunța Asociatia Nationala a Agentiilor de…

- Incepand de vineri, pentru trecerea frontierelor in statele Uniunii Europene care solicita la intrare adeverinta de vaccinare, test negativ sau dovada trecerii prin boala, doar certificatele digitale vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale acestora, potrivit unui comunicat remis joi de Asociatia…

- Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata. Care sunt excepțiile Șeful DSU, despre persoanele care se intorc in Romania din „zona rosie”: Doar cei vaccinati nu intra in carantina, regula ramane neschimbata.…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) așteapta urgent o clarificare din partea DSU și CNSU privind declarațiile din mass-media care prezinta in mod eronat faptul ca turiștii nevaccinați veniți din țarile roșii intra in carantina. Asociația anexeaza o adresa a DSU și…

- Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia in LISTA ROȘIE : Ce inseamna asta pentru turistii romani care se afla acolo Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, potrivit noilor date publicate de Centrul European pentru Prevenirea si Controlul…