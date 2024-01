Stiri pe aceeasi tema

- Situația politica generala din Republica Moldova poate fi numita acum preelectorala, iar in general țara a intrat in era unei lupte electorale continue, in timpul careia actuala guvernare la prima etapa intenționeaza sa pastreze funcția de președinte. O astfel de opinie a exprimat cunoscutul jurnalist…

- Situația politica generala din Republica Moldova poate fi numita acum preelectorala, iar in general țara a intrat in era unei lupte electorale continue, in timpul careia actuala guvernare la prima etapa intenționeaza sa pastreze funcția de președinte. O astfel de opinie a exprimat cunoscutul jurnalist…

- Progresele inregistrate la capitolul privind lupta impotriva corupției se datoreaza rezultatelor implementarii Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, a comentat la postul de televiziune, Moldova 1, experta anticorupție, Cristina Ciubotaru, datele Indexului Integritații Publice, in care…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- A doua ediție a Turneului Internațional de lupte „Cupa Stefan Cel Mare” a adunat peste 180 de concurenți la lupte greco romane si lupte feminine. Au participat sportivi din Turcia,Republica Moldova,Ukraina si multe cluburi din Romania. Sportivii radauteni au obținut urmatoarele rezultate: Loc 1 Lungu…

- Presedintele Federatiei Romane de Lupte (FRL), Razvan Pircalabu, a declarat ca in 2023 luptatorii romani nu au reusit la Campionatele Mondiale sa pastreze linia frumoasa inceputa cu cinci medalii la Europenele din primavara, dar cu toate acestea ramane optimist in ceea ce priveste anul viitor.„Anul…

- Liderul Partidului Regiunilor din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, a fost citat pentru audieri la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), dupa ce a anunțat despre formarea unui pluton internațional de soldați, care ar urma sa lupte in Ucraina și eventual…

- Dyninno, Veo Worldwide Moldova, Amdaris, Kaufland Moldova, Victoriabank sunt cele mai apreciate companii de catre angajații din Republica Moldova, potrivit „Top Angajatori Undelucram.md 2023”. Clasamentul anual este creat pe baza evaluarilor utilizatorilor platformei, care in prezent are 140.000 de…