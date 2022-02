Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar fi trebuit sa se intalneasca astazi la tribunal, in primul termen al procesului de divorț, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Impresara a anunțat care a fost motivul pentru care a lipsit. Vedeta a marturisit pe pagina sa de Instagram ca era pregatita…

- Anamaria Prodan nu se oprește aici cu scandalul dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Impresara a facut declarații tranșante și un atac la barbația inca soțului ei. Ce a spus vedeta despre viața intima a inca soțului ei.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au reintalnit in urma cu mai mulți ani, in vremea cand antrenorul era inca casatorit cu fosta sa soție, Mariana Pfeiffer! Impresara spune ca nu s-a bagat in relația lor și chiar a incercat sa afle daca se mai pot impaca.

- Anamaria Prodan, acuzata de un fotbalist. Sexi-impresara a fost „sfașiata”, in acest an, de divorțul de Laurențiu Reghecampf, ce se profileaza la orizont și „tradarile” unor jucatori pe care-i reprezenta. De curand, ea l-a pierdut din „portofoliu” și pe Ianis Stoica, cea mai noua „perla” din lotul FCSB.…