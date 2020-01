Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan este extrem de trista și nostalgica, iar felul in care a scris cateva randuri in memoria mamei sale demonstreaza cat ii este de greu fara ea, deși a trecut aproape doi ani de cand cantareața a incetat din viața. Anamaria Prodan recunoaste! Adevarul despre relatia cu Dan Alexa…

- Sarah Dumitrescu este jucatoare de baschet, iar in octombrie a semnat cu cea mai importanta Universitate din SUA, cea din Mississippi. Din pacate s-a accidentat grav in timpul unei partide, motiv pentru care Anamaria Prodan a plecat de urgenta in America. Anamaria Prodan a pierdut casa la…

- Sarah Dumitrescu s-a accidentat la picior, in timp ce se antrena pe terenul de baschet. Din aceasta cauza, nu va mai putea performa pentru echipa la care este angajata, pentru o perioada mai lunga de timp. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala a echipei unde evolueaza Sarah Dumitrescu. Colegele…

- Toata lumea știe cum arata Anamaria Prodan și soțul acesteia, Laurențiu Reghecampf, dar puțini ii cunosc pe cei mai apropiați oameni ai acestora. Doua dintre persoanele lor dragi sunt Anca Savelio și soțul acesteia, Anthony Savelio.

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, au luat decizia de a se desparți in urma cu mai mult timp, urmand doar sa intocmeasca procedurile legale. Cei doi au ramas prieteni de dragul fetiței pe care o au impreuna, Sienna, in varsta de 8 ani. Andreea Antonescu, in varsta de 36 de ani, și Traian Spak…