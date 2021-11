Anamaria Prodan investește in televiziune. In plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, impresara sportiva va fi acționara la doua noi posturi TV ce urmeaza sa se lanseze pe 1 decembrie a.c., Realitatea Sportiva și Realitatea Star. Fiica Ionelei Prodan a batut palma cu Maricel Pacuraru, controversatul acționar principal al postului Realitatea Plus, fostul Realitatea TV, televiziune rebotezata astfel dupa ce a pierdut licența din cauza datoriilor acumulate. Maricel Pacuraru a fost condamnat, in 2014, intr-un dosar privind prejudicierea CN Poșta Romana S.A., la patru ani de inchisoare cu executare și…