Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de Sfantul Ioan, Anamaria Prodan a postat un mesajemoționant pe contul de socializare, in amintirea mamei sale, Ionela Prodan.Cele doua au avut o relație speciala, iar dupa moarteainterpretei de muzica populara, pentru Anamaria Prodan, nimic nu a mai fost lafel. „Sa-ți dainuiasca numele peste…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu și-a spus parerea despre incendiile de vegetație care au facut prapad in Australia.Intr-o postare pe care a facut-o pe contul sau de Instagram, Magda Vasiliu vorbește despre situația existenta in Australia inca din luna septembrie."Australia arde din…

- Anamaria Prodan a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii pline de tandrețe in care cei doi arata ca la inceputul relației. Anamaria Prodan rupe tacerea! Adevarul despre relatia cu Reghecampf! Totul despre gelozie si sarcina pierduta Mai mult, Anamaria Prodan sustine…

- Solange Knowles a anunțat separarea de soțul ei, Alan Ferguson. Knowles și Ferguson s-au casatorit in New Orleans pe 16 noiembrie, 2014. La ceremonie și recepție au participat și sora ei, Beyonce impreuna cu Jay-Z și mama sa, Tina Knowles. "Acum 11 ani am intalnit un barbat fenomenal ce mi-a schimbat…