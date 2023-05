Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan este de cateva luni intr-o relație cu Flavius Nedelea, barbatul care deține un local impresionant in București. Impresara ar fi dispusa sa se desparta de iubitul ei, daca cei trei copii ai sai ar dori asta.Dupa divorțul rasunator de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan și-a gasit liniștea…

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, la cateva luni dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf. Impresara și Flavius Nedelea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar acum, vedeta a vorbit și despre casatorie.Anamaria Prodan și Flavius Nedelea se știu de ani buni, dar, de cateva…

- Anamaria Prodan a recunoscut relația cu milionarul Flavius Nedelea, alaturi de care spune ca traiește o poveste de dragoste așa cum și-a dorit dintotdeauna. Intr-un interviu pentru Wownews, impresara i-a amintit și pe foștii ei soți, a avut chiar și un mesaj de reconciliere pentru Laurențiu Reghecampf.…

- Dupa desparțirea cu scandal, tribunal și paruiala de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan lovește din nou. In dragoste. Diva care a implinit 50 de ani, a recunoscut ca, dupa divorțul de antrenorul de fotbal, in viața sa sentimentala a aparut repede un alt barbat. Cum misterele nu rezista mult in preajma…

- Sarah Dumitrescu e fiica cea mica a Anamariei Prodan din relație cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu. Tanara are o cariera in baschet și ani de zile a locuit in America. Intr-un interviu pentru as.ro , sportiva a facut dezvaluiri atat din cariera sa, cat și din viața personala. Sarah are 23 de…

- Anamaria Prodan traiește de cateva luni de zile o noua poveste de iubire. Și-a revenit dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, acum e fericita in brațele noului ei partener. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro , impresara a anunțat ca nu va mai face publice detalii despre relația ei, pana acum nu a dezvaluit…