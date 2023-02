Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Dan Alexa și-a primit o palma de la Anamaria Prodan in urma cu mai mulți ani. Rasturnare de situație intre cei doi, in ciuda specualțiilor care au aparut de-a lungul timpului. Antrenorul ii ia apararea impresarei, iar vedeta il complimenteaza.

- Ce se intampla acum intre Anamaria Prodan si Dan Alexa, cel care ar putea fi motivul pentru care Laurențiu Reghecampf a parasit-o pe impresara. Astfel, Dan Alexa a facut o dezvaluire neasteptata și spune ca inca mai are relații cu impresara. Dan Alexa, despre pumnul incasat de la Anamaria Prodan. „Ana…

- Dan Alexa a facut noi dezvaluiri la 4 ani de cand Anamaria Prodan l-a lovit. Antrenorul a fost afectat de situația de la vremea respectiva și a fost criticat de mulți. Nimeni nu poate uita episodul in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa in fața la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC…

- Dan Alexa a acordat un interviu in playsport.ro in care a vorbit despre mai multe subiecte delicate: relațiile cu Marian Iancu și cu Sorin Udrea, cel poreclit „Stapanul Timișoarei”, momentul in care i s-au oferit 500.000 de euro ca sa „tranteasca” un meci, dar și cum l-a impresionat Gica Popescu la…

- Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, a declarat in cadrul unui interviu pentru Playtech, faptul ca tatal sau nu l-a mai cautat dupa separarea de mama lui. Adolescentul spune ca antrenorul nu a mai dat niciun semn de viața.Bebeto, așa cum il știe toata lumea, a fost foarte afectat…

- Anamaria Prodan reacționeaza dupa ce dosarul in care Laurențiu Reghecampf era acuzat de furt a fost clasat. Impresara iși acuza soțul ca ar fi luat din bunurile familiei. In luna decembrie a anului trecut, Laurențiu Reghecampf era acuzat de Anamaria Prodan ca ar fi sustras din bunurile familiei. Potrivit…

- Anamaria Prodan vorbit in termeni duri despre patronii cluburilor de fotbal din Romania și a oferit exemplul lui Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB. Impresara considera nedrept comportamentul patronilor fața de jucatori. Anamaria Prodan este de parere ca cei care iși critica fotbaliștii dau dovada…