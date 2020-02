Are lumea la picioare și știe cum sa-și spuna parerile! Anamaria Prodan, caci despre ea este vorba, a dezvaluit, in cadrul reality show-ului „Prodanca și Reghe. Prețul succesului” ce parere are despre femeile care poarta fake-uri. Ei bine, ce-i mai rau decat o persoana care vrea sa dea impresia tuturor ca are bani de genți scumpe, cand, de fapt, nu-i are?