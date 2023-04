Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Anamaria Prodan, caci fiica sa cea mare iși sarbatorește ziua de naștere. Rebecca implinește 24 de ani, iar impresara i-a transmis un mesaj emoționant. Iata ce urare i-a facut vedeta fiicei sale cele mari.

- Anamaria Prodan are cu ce se mandri! Fiica cea mica, Sarah, pe care o are din casatoria cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, arata demențial. Aceasta adora sa aiba toate privirile ațintite asupra ei, fapt pentru care pozeaza in cele mai inedite ipostaze. Iata cum și-a surprins blondina, recent, fanii…

- Anamaria Prodan are un nou mesaj pentru Laurențiu Reghecampf, dupa ce zilele trecute i-a transmis ca il așteapta oricand acasa, sa ii viziteze pe copii. Cei doi ar trebui sa se intalneasca pe 22 martie, la judecatorie, pentru un proces intentat chiar de catre antrenorul de fotbal. Acum, Anamaria Prodan…

- Anamaria Prodan s-a saturat de toate procesele și certurile cu Laurențiu Reghecampf și vrea sa ingroape securea razboiului. Impresara i-a transmis fostului partener ca il așteapta acasa oricand dorește sa vina.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a parasit-o pe Anamaria Prodan pentru Corina Caciuc, femeia care…

- Anamaria Prodan este in culmea fericirii dupa ce și-a refacut viața. Dupa divorțul de Laurențiu Reghecampf, impresara a intalnit un barbat care i-a pus din nou zambetul pe buze. De cateva luni, Anamaria Prodan are o relație cu un barbat pe care dorește sa-l țina departe de ochii curioșilor. Pe rețelele…

- Un an de zile a trecut de cand Anamaria Prodan, care e impresara de fotbal, face parte din partidul fondat de Codrin Ștefanescu și Liviu Dragnea, Alianța pentru Patrie. Intr-un interviu pentru playtech.ro , impresara a anunțat ca a luat decizia de a candida la alegerile de anul urmator, insa nu știe…

- Dan Alexa (43 de ani) și Anamaria Prodan (50 de ani) au fost in centrul atenției in vara anului 2019, dupa un meci Astra – FC Botoșani 2-2 atunci cand impresara l-a lovit cu pumnul in fața pe antrenorul de atunci al echipei giurgiuvene. Presa a vehiculat ca totul ar fi pornit de la o criza de gelozie…

- Anamaria Prodan a anunțat ca are un nou iubit, despre care insa nu a dorit sa faca prea multe dezvaluiri. Totuși, agentul susține ca Sarah, Rebecca și Bebeto au avut reacția pe care vedeta o aștepta, atunci cand l-au cunoscut pe acesta. Anamaria susține ca cei trei copii au ajuns foarte ușor sa il adore…