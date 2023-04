Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ucrainene au avansat de-a lungul malului raului Nipru, controlat anterior de fortele ruse de ocupatie, in regiunea sudica Herson partial eliberata, potrivit analizelor unor specialisti militari occidentali, informeaza luni agențiile DPA și Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 425. Forțele ucrainene ar fi stabilit cu succes poziții de-a lungul malului estic al raului Nipru in ultimele zile, un semn ca forțele ruse iși pierd pozițiile defensive in sud.

- Trupele speciale ucrainene au trecut Niprul in Herson (ISW)/ Rușii admit ca nu controleaza toate insulele din delta fluviuluiBloggerii militari ruși au furnizat suficiente imagini geolocalizate și relatari pentru a confirma ca forțele ucrainene au stabilit poziții in estul al regiunii Herson, deși…

- Trupele ucrainene ar putea in cele din urma sa elibereze Crimeea ocupata de ruși inainte de a revendica Donbas, a declarat, intr-un interviu pentru postul de radoi NV, Evgheni Diki, fost comandant al unei companii din Batalionul Aidar din Ucraina.„In primul rand, trebuie sa ințelegem ca nu va fi…

- Trupele ucrainene se pregatesc sa traverseze raul Nipru in regiunea Herson, care a fost anexata ilegal de Rusia in septembrie anul trecut. Guvernatorul interimar instalat de Rusia in acea regiune a anunțat ca unitațile inamice de pe malul drept al raului fac manevre și pregatesc ambarcațiuni pentru…

- Ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a afirmat, marti, la televiziunea nationala, ca ”este prematur” sa se traga concluzii cu privire la dinamica luptelor din Bahmut, deoarece luptele pentru controlul orasului din estul tarii sunt inca in toi, transmite CNN, citat de news.ro.Fortele…

- O inregistrare video spectaculoasa distribuita de forțele armate ucrainene arata cum trupe de elita ale serviciului de informații militare au trecut raul Nipru pe timpul nopții și au distrus mai multe poziții rusești in regiunea Herson inainte de a se retrage intr-o operațiune demna de filmele de…

- Trupele de comando ale serviciului de informații al Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) au executat un atac spectaculos asupra pozițiilor ruse din orașul Nova Kahovka, pe malul Niprului, in regiunea Herson. Atacul a avut loc in noaptea de luni spre marți, cand membrii echipei de elita au traversat…