Analiză: Turcia, o țară care face echilibristică între Ucraina și Rusia Riscul unui conflict armat intre Rusia si Ucraina ridica semne de intrebare cu privire la rolul Turciei, tara cu iesire la Marea Neagra, membra a NATO, si care de mai multi ani mentine un echilibru instabil in geopolitica regionala, scrie EFE intr-o analiza citata de Agerpres. In ce tabara se situeaza Turcia? Ankara adopta o neutralitate dificila. Politic, este aliniata cu Ucraina, dar nu poate infrunta Rusia pentru ca are prea multe fronturi deschise cu Moscova in Siria si Caucaz, plus ca depinde de gazul rus. Turcia a vandut Kievului cel putin 12 drone inarmate de tip Bayraktar TB2, produsul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

