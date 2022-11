Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, mentionate de guvernul rus, au afirmat luni intr-o declaratie comuna ministrii de externe din Franta, Marea Britanie si Statele Unite, relateaza AFP.…

- Un grup de romani din Statele Unite i-au scris o scrisoare președintelui SUA, Joe Biden, referitor la razboiul din Ucraina. Aceștia i-au cerut ca in miezul acestui conflict sa nu uite de romanii aflați in Ucraina sau in Bucovina, iar președintele SUA le-a raspuns tot printr-o scrisoare. Biden arata…

- Un diplomat european de rang inalt a declarat ca UE a perceput negativ afirmațiile șefului diplomației europene, Josep Borrell, despre consecințele unui posibil atac nuclear rusesc, potrivit dezvaluirilor facute de jurnalistul Laurence Norman de la The Wall Street Journal.Potrivit diplomatului care…

- Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti miercuri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi consolideze apararea antiaeriana cat mai curand posibil, dupa bombardamentele intense ale Rusiei asupra tarii.Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului "in urmatoarele cateva…

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat Washingtonul – si Occidentul in ansamblu – ca foloseste Ucraina ca „instrument de razboi” impotriva Rusiei, el facand o comparatie cu actiunea Germaniei impotriva URSS in al Doilea Razboi Mondial. Omul lui Putin considera ca Statele Unite ar da dovada…

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…

- Statele Unite au transmis marți ca dețin informații ca Federația Rusa va „intensifica” eforturile de a lansa lovituri impotriva infrastructurii civile și a instalațiilor guvernamentale ale Ucrainei in zilele urmatoare și și-au indemnat cetațenii sa paraseasca țara din estul Europei, informeaza The Guardian…