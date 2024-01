Analiză Storia: Prețul mediu de cerere pe metru pătrat a ajuns la 1.420 euro, în 2023 Prețul mediu de vanzare solicitat pe metru patrat in Iași, in perioada ianuarie-decembrie 2023 a fost de 1.420 euro, iar cele mai cautate tipuri de apartamente au ramas cele cu doua camere, atat pe segmentul vanzarilor, cat și pe cel al inchirierilor, potrivit celei mai recente analize Profil imobiliar: Iași”, realizata de Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. „In perioada ianuarie-decembrie 2023, in Iași, cele mai cautate apartamente pentru inchiriere și vanzare, in perioada ianuarie-decembrie 2023, au fost apartamentele cu doua camere. Pe segmentul vanzarilor, pe primul loc in topul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

