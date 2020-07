ANALIZA SĂPTĂMÂNALĂ. Ratele românilor au scăzut în pandemie Conform ultimei declarații de presa a guvernatorului Mugur Isarescu media zilnica a operațiunilor de tip repo s-a situat în perioada 15 iunie – 15 iulie la circa 3,7 miliarde lei. Sub impulsul acestor masuri, indicii ROBOR au cunoscut o scadere majora. Înainte de ședința de urgența a BNR din 23 martie, când s-a decis prima taiere din acest a dobânzii de politica monetara, indicele ROBOR la trei luni se situa la 3,24%, cel la șase luni la 3,31% iar cel la 12 luni la 3,37%.

