Analiză: Piața de rent a car are o creștere spectaculoasă după doi ani de pauză Piața de rent a car din Romania, blocata aproape complet in 2020 din cauza restricțiilor de deplasare, iși revine puternic odata cu relansarea curselor aeriene interne și internaționale, care aduc peste 70% din clienții firmelor de inchirieri auto. Inchirierile auto sunt in stransa legatura cu HoReCa și turismul, domenii grav afectate in ultimii doi ani, dar care acum și-au revenit considerabil. „Piața de rent a car in 2022 cunoaște o creștere spectaculoasa, insa nu va reuși anul acesta sa ajunga la valoarea din 2019 din cauza lipsei de mașini de inchiriat. In 2020, aproape jumatate dintre companiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Citește mai departe...

