Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.500 de companii au intrat in insolventa in primul semestru al acestui an in Romania, industria prelucratoare si constructiile fiind domeniile cele mai afectate, potrivit unei analize realizate de o companie de profil. Sectorul constructiilor este afectat semnificativ de cresterea pretului…

- Angajații din industria alimentara au fost aduși cu salariile la zi, insa atunci cand s-a facut legea, nu au fost incluși și angajații care se ocupa de bauturi, astfel ca aceștia au fost lasați pe dinafara și tot intorc capul ca sa primeasca un raspuns. Intre timp, de la 1 iulie, bugetarii din majoritatea…

- ”Legea care transpune mecanismele de preventie in business introduse la nivel european prin Directiva nr. 2019/1023 a fost promulgata de Presedintele Romaniei si a fost publicata in Monitorul Oficial. Potrivit CITR, parte a Impetum Group, legea a intrat in vigoare in termenul prevazut de Uniunea Europeana.…

- Numarul cererilor de deschidere a procedurii de insolventa pentru persoane fizice din primele sase luni ale acestui an, mai mare decat numarul celor inregistrate in tot anul 2021, anunta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), institutia care se ocupa cu gestionarea acestor…

- ”Wizrom Software, dezvoltator si integrator de software de business din Romania, a inregistrat afaceri de peste 6,3 milioane de euro in 2021. Cifra este in crestere cu aproximativ 500.000 de euro, respectiv 8%, comparativ cu anul anterior”, anunta compania. Pana in acest moment, numarul clientilor…

- „In estimarea standard, inflația ar putea atinge varful in luna iunie, la un nivel ușor sub 15%, insa in perioada ce va urma scaderea va fi lenta și ar trebui sa ne pregatim sa nu vedem rate de o singura cifra pana in luna martie a anului viitor. Creșterile din energie și din zona alimentara se transfera…

- Unul dintre principalele puncte din cadrul pachetului de masuri de sprijin anunțat luni este un ajutor financiar in valoare de 700 de lei care va reveni pensionarilor ce primesc o suma lunara mai mica de 2.000 de lei. Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a declarat ca acest sprijin…

- Cuvinte cheie: Societatea romaneasca de avocatura Pavel, Margarit și Asociații, avocat specializat in insolvența, reorganizare și faliment, avocat specializat in drept penal, raspunderea patrimoniala a organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societații, atragerea raspunderii administratorului…