Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu ministrul Educației Sorin Campeanu și au discutat despre situația din școli dupa repornirea invațamantului offline și despre locul educației in Planul Național de Redresare și Reziliența. Sunt peste 10.000 de școli care funcționeaza cu elevii la școala,…

- Ion Cristoiu avertizeaza ca relaxarea restrictiilor din Romania privind pandemia, in timp ce in Occident se intampla tocmai invers, vine pe fondul viziunii idilice a presedintului, care in loc sa admita ca ne furam caciula singuri si sa ia masuri evita orice implicare pentru a nu avea dureri de cap.…

- Pandemia a transformat radical piața muncii. Mulți romani vor sa lucreze in continuare de acasa, chiar daca se vaccineaza, alții vor sa-și schimbe jobul sau chiar meseria Pandemia a schimbat prioritațile pe piața muncii. Mulți oameni vor acum sa lucreze de acasa, chiar daca se vor vaccina anti-Covid.…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul va plafona salariile angajatilor din sistemul public din cauza efectelor economice ale pandemiei ii sanctioneaza chiar pe salariatii din sistemul sanitar, care lupta de 10 luni in prima linie impotriva pandemiei, se mentioneaza intr-un comunicat remis miercuri…

- Ministrul german al sanatații a recunoscut recent ca s-au facut economii prostești de la sanatate, reducandu-se personalul din spitale. De la infirmiera, care are pe mana igiena pacientului, pana la medici. Și toate ni se sparg acum in cap.

- Colegiul Medicilor din Romania a anuntat, luni, ca ofera consiliere urmasilor personalului medical care a murit in urma complicatiilor cauzate de infectarea cu noul coronavirus, dupa ce au fost identificate situatii in care acestia nu cunosteau ca beneficiaza de anumite drepturi sau au intampinat dificultati…

- Așa a declarat șeful Statului, care a avut azi o intalnire cu responsabili si experti implicati in gestionarea echipamentelor medicale, cu accent pe situatia din sectiile de terapie intensiva, supuse unei mari presiuni in ultima perioada. In conditiile actuale, cand pe primul loc sunt asigurarea de…