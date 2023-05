Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Claudia Sofianu, Partener, liderul departamentului de Impozit pe venit si contributii sociale, EY Romania Directiva (UE) 2023/970 din 10 mai 2023, denumita in continuare „Directiva”, reprezinta o inițiativa majora adoptata de Parlamentul European și de catre Consiliu in cadrul eforturilor de…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii din Uniunea Europeana nu erau ocupati – in educatie sau formare, asa-numitii NEET – in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai puțini tineri…

- Europarlamentarul Eugen Tomac susține ca a votat in Parlamentul European o directiva prin care nu mai poate exista secret salarial. Noua regula se aplica firmelor cu peste 100 de angajați.„Am votat ieri, in Parlamentul European, pentru Directiva privind transparența salariilor. Este un pas uriaș…

- Prețurile din energie continua sa alimenteze in Romania unele din cele mai creșteri ale prețurilor producției industriale din Uniunea Europeana.Ianuarie 2023 a adus in țara noastra un avans anual de 29%, al patrulea cel mai mare din UE, dar și un avans lunar dublu fața de ultimele luni.Daca…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 16,4% in Uniunea Europeana si cu 15% in zona euro, in ianuarie, comparativ cu perioada similara din 2022, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.

- Șapte din zece femei care locuiesc cu partenerul de viața susțin ca sunt responsabile și de treburile casnice, precum și de de pregatirea copiilor pentru diverse activitați. Pentru o treime dintre ele, aceste sarcini ocupa mai mult de patru ore pe zi, se arata intr-un comunicat BestJobs remis ziarului…