- Preturile la cartile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, vineri, presedintele Klaus Iohannis a promulgat o initiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books si presa digitala. Masura va intra in vigoare la 1 ianuarie 2022.

- Bugetul pentru Craciun al romanilor este tot mai afectat de creșterea inflației. Astfel, tot mai mulți romani s-au vazut nevoiți sa-și diminueze bugetele pentru sarbatori. In București, brazii de Craciun sunt cu 20% pana la 30% mai scumpi, fața de anul trecut. „O suta de lei (aproape 23 de dolari) este…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta ( CN APM) a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca traficul de marfuri in porturile maritime romanesti se indreapta, in acest an, spre un nou record absolut, peste valoarea inregistrata in anul 2019, cel mai mare trafic din…

- Managerii din Romania se așteapta, in urmatoarele trei luni, la o creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul, potrivit anchetei de conjunctura din luna noiembrie 2021 realizate de Institutul Național de Statistica. Pentru industria prelucratoare, comerțul cu amanuntul și…

- In luna octombrie 2021, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de septembrie curent cu 0,3%, fața de octombrie 2020 – cu 7,7% și fața de decembrie 2020 – cu 6,2%, informeaza Biroul Național de Statistica. Totuși, in octombrie, prețurile producatorilor din sectorul energetic ramin neschimbate,…

- In luna octombrie a acestui an a avut loc o furtuna de creștere a prețurilor. O statistica oficiala a INS arata ca nivelul inflației a crescut cu + 1.8 %, fiind acum de aproape 8 %. Tot in octombrie s-au scumpit și prețurile tuturor alimentelor, pe langa facturile la gaze (+46%), sau facturile la energie…

- Prețurile atat la benzina, cat și la motorina, au crescut puternic in ultimul an, in Romania. Pe 30 octombrie 2020 prețul mediu pentru un litru de benzina era de 4,5 lei. Ieri, prețul era de 6,34 lei, ceea ce inseamna o creștere de 40% in doar 12 luni. Situația este asemanatoare cand vine vorba de motorina.…

- Consiliul Concurenței a anunțat ca are in derulare o analiza pe piața carburanților auto cu scopul de a identifica factorii care au deterrminat recentele majorari de prețuri la carburanți. ”Consiliul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!