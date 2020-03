Stiri pe aceeasi tema

- Industria farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2020, in contextul cererii crescute de medicamente si echipamente sanitare, generate de pandemia de Coronavirus, conform unei analize realizate de KeysFin. Astfel, potrivit estimarilor analistilor KeysFin, ritmul de crestere se va dubla…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Sunt peste 320.000 de oameni în industria restaurantelor si hotelurilor din România, iar cei mai multi dintre ei sunt acasa. “Cel mai important lucru în aceasta perioada - antreprenorii sa îsi tina angajatii aproape”, spune Dragos Petrescu, proprietar al grupului…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in calcul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…

- Comisia nationala extraordinara de sanatate publica din Republica Moldova a examinat situatia epidemiologica cu Covid-19 si a luat decizia de a suspenda zborurile spre Europa si de a inchide mai multe puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, se mentioneaza in documentul publicat de Moldpres.…

- Problemele economice par a fi cea mai mare spaima care se arata dupa ce epidemia de coronavirus COVID-19 se va potoli sau va trece. Urmarile pentru foarte multe afaceri in care sunt angrenați milioane de romani pot fi catastrofale și de aceea este foarte important ca masuri adecvate sa fie adoptate…

- Barometru: Industria din Romania a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export au atins un record minim istoric Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor pentru export a atins un record istoric, pana la 32 de…