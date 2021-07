Analiză: Industria farma va atinge valoarea record de 70 miliarde lei în 2021 Cifra de afaceri a producatorilor, distribuitorilor și farmaciilor din Romania a crescut cu 2,6% comparativ cu anul 2019 și cu peste 100% fața de nivelul cifrei de afaceri inregistrata in anul 2010, ajungand astfel la 66,6 miliarde de lei in anul 2020, conform informațiilor disponibile la data intocmirii analizei de la Ministerul Finanțelor Publice. Mai mult, specialiștii KeysFin estimeaza ca industria farma va continua sa creasca și in acest an spre pragul de 70 miliarde de lei, in contextul presiunilor inflaționiste de la nivelul economiei, precum și al ridicarii masurilor de restricție impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

