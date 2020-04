Stiri pe aceeasi tema

- ​Un sfert dintre angajați și-au pierdut locul de munca sau au fost trimiși de angajatori în șomaj tehnic, în urma situației economice create de epidemia de coronavirus COVID-19 în România, potrivit unui chestionar realizat de platforma de recrutare BestJobs.ro, în perioada…

- Foarte multe companii și-au incetat activitatea, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. 56.170 de companii au solicitat somaj tehnic pentru 459.000 de angajati, la care se adauga 55.000 de cereri de la PFA, anunța Agerpres.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca, pana in…

- Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75%, dupa ce o treime din trenuri au fost suspendate. 400 de angajați sunt in șomaj tehnic Veniturile CFR Calatori au scazut cu 75% din cauza masurilor luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, iar 30% dintre trenurile de calatori sunt suspendate si in jur…

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Ca urmare a propunerilor și recomandarilor transmise de mediul de afaceri catre Guvern, precum și a ințelegerii de catre factorii de decizie din mediul public ca reglementarea inițiala ar fi oferit un cadru mai puțin echitabil pentru a sprijini...

- Jumatate din cei 129 de angajați ai Aeroportului Iași vor intra in șomaj tehnic, a anunțat luni, directorul aerogarii, Catalin Bulgariu, pierderile inregistrare in aceasta luna fiind de șase milioane de lei.”Acum organizam turele pentru ca aeroportul Iasi trebuie sa ramana deschis. Dar jumatate din…

- Peste 300.000 de firme din Romania vor fi afectate de al doilea val al coronacrizei economice, multe dintre ele incepand saptamana cu deciziile de trimitere in șomaj tehnic pentru angajați și, din pacate, cu disponibilizarea unor angajați, arata o analiza Frames. Multe dintre companiile direct afectate…

- Ziarul Unirea Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Mai mult de 13.000 de oameni vor intra in șomaj tehnic dupa ce Uzina…