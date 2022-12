Stiri pe aceeasi tema

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut…

- Prețurile sunt și de peste 4 ori mai accesibile in Romania fața de cele practicate in Vestul Europei sau in SUA; Mii de romani din Spania, Italia, Germania, Marea Britanie sau chiar din SUA trec pragul clinicilor Life Dental Spa in luna decembrie; Afacerile Life Dental Spa se vor dubla in acest an,…

- Deși rata inflației din Romania (13,4) se situeaza peste media UE, țara noastra poate reprezenta un „pol de stabilitate” in regiune la capitolul creșterii prețurilor, comparativ cu Ungaria (20%). Oricum, Europa se confrunta cu un nivel record al inflației din ultimele doua decenii.

- Postul B1 TV va difuza in premiera și in exclusivitate in Romania documentarul ”De ce platim taxe?”, vineri seara, incepand cu ora 23:00. Filmul prezinta o ampla analiza a sistemului de taxe, din cele mai vechi timpuri și pana in prezent. Telespectatorii vor putea afla cum mari evenimente din istoria…

- „Aseara am stabilit toate principiile. Serviciile publice, companiile de apa, persoanele care au nevoie de aparate medicale, unde au un consum mai mare, familiile cu trei copii in sus, la solicitarea lor, pe declaratie pe proprie raspundere. Toate aceste amendamente le vom face in Parlament, saptamana…

- Banca Centrala Europeana (BCE) este nevoita sa majoreze ratele dobanzilor din cauza inflației provocate de razboiul din Ucraina dus de președintele rus Vladimir Putin, susține președinta BCE, Christine Lagarde, potrivit Politico . „Asta incearca el [Putin] sa faca, sa provoace haos și sa distruga cat…

- Inflația ridicata și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație, avertizeaza analistul eToro Bogdan Maioreanu.

- Dupa doi ani in care industria aviatica a fost marcata de restricțiile impuse de pandemia Covid-19, calatoriile sunt din nou pe un trend ascendent. Insa creșterea subita numarului de zboruri dupa o lunga perioada de pauza a declanșat și o criza care a afectat toți operatorii, o criza care a dus la aeroporturi…