- Presedintele CCR Valer Dorneanu cumuleaza mai multe venituri din bani publici: doua pensii speciale (de magistrat si fost parlamentar PSD), pensia normala, plus salariul de judecator CCR. Dorneanu mai primeste si o leafa de la Universitatea Nicolae Titulescu. In total, peste 17.000 de euro pe luna.…

- Curtea Constitutionala a amanat pentru data de 30 septembrie decizia cu privire la impozitarea drastica a pensiilor speciale. Asadar, pensionarii de lux se bucura in continuare de venituri nesimtite. Parlamentul a adoptat prin consens o lege privind taxarea pensiilor speciale, insa Curtea Suprema si…

- Judecatorii CCR discuta pe 14 iulie sesizarile la proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale formulate de Avocatul Poporului și Inalta Curte de Casație și Justiție.ICCJ si Avocatul Poporului au sesizat joi Curtea Constitutionala in legatura cu impozitarea pensiilor speciale.…

- Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat luni ca liberalii au depus un proiect de lege pentru anularea pensiilor speciale ale parlamentarilor. In acest context, Roman face apel la PSD, "partidul care a inventat pensiile speciale in Romania", sa susțina in Parlament inițiativa legislativa…

- "Proiectul care a trecut de Parlament este un proiect initiat de PNL, votat aproape in unanimitate. Din pacate, din nou CCR a decis ca taierea pensiilor speciale este neconstitutionala, Vom vedea motivarea si vom veni cu o modificare legislativa care sa tina cont de decizia Curtii Constitutionale…

- Judecatorii CCR au decis miercuri ca este neconstituționala legea de eliminare a pensiilor speciale pentru mai multe categorii de bugetari. Urmeaza discuțiile politice pentru formarea unei majoritați in jurul altui proiect.Citește și: ccr-a-decis-ca-amenzile-date-in-timpul-starii-de-urgenta-sunt-neconstitutionale_1461561.html"…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, prin decizia referitoare la legea privind pensiile speciale, Curtea Constitutionala urmarește sa mențina un sistem privilegiat de calcul al pensiilor pentru categoriile privilegiate. „Prin aceasta decizie, Curtea Constitutionala a aratat ca nu vrea sa existe dreptate…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca pensiile romanilor vor fi marite din toamna, dar nu spune cu cat, acest lucru, spune el, urmand sa fie stabilit in urma unei analize si in functie de evolutia economiei romanesti, precum si a incasarilor bugetare. Orban a declarat, luni seara,…