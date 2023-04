ANALIZĂ: Cererile de digitalizare din partea băncilor au crescut cu peste 50% de la începutul anului ”Cererile de digitalizare si optimizare a proceselor din partea institutiilor bancare au crescut cu peste 50%, de la inceputul anului”, potrivit unei analize OVES Enterprise, companie romaneasca, dezvoltatoare de software, care arata ca, intr-un mediu concurential si in demersul de a atrage noi clienti, intr-un context economic mai dificil, bancile sunt pregatite sa investeasca pentru a confirma asteptarea consumatorilor de a avea acces, prin tehnologie, la servicii mai bune, mai simple, mai rapide, mai sigure. Industria bancara se gaseste in fata unor provocari privind optimizarea si diversificarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

