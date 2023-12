Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca pierderile de personal ale Rusiei in Ucraina depașesc 300.000 de persoane. Vorbind despre consecințele agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, secretarul general a spus ca Rusia a devenit mai slaba din punct de vedere politic, militar și economic…

- Peste 2.400 de copii ucraineni cu varste cuprinse intre sase si 17 ani au fost dusi in 13 centre din Belarus de la invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei cercetari publicate joi de Universitatea Yale, relateaza Reuters, citat de news.ro.Procurorul general al Ucrainei a declarat in luna mai ca investigheaza…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina a sporit considerabil veniturile companiilor din industria armamentului, pentru ca stocurile de arme trebuie refacute. Contractorii de aparare din SUA, cum ar fi Lockheed Martin, General Dynamics si altii, se asteapta ca actualele comenzi, pentru sute de mii de cartuse…

- Daria Dughina, fiica cunoscutului ideolog al eurasianismului Aleksandr Dughin, ar fi fost ucisa de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu o bomba care, pentru a trece granita, a fost ascunsa intr-o cusca pentru pisici, scrie luni, 23 octombrie, The Washington Post (WP) intr-o ampla…

- Seful statului a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema "Perspectiva Romaniei asupra razboiului impotriva Ucrainei si impactul acestuia asupra securitatii la Marea Neagra", la Universitatea Columbia din New York si a raspuns intrebarilor studentilor.El a amintit ca au existat trei situatii…

- Intr-o rezoluție adoptata miercuri, Parlamentul European il considera oficial pe președintele Belarus Alexandr Lukașenko drept ”complice” la crimele lui Vladimir Putin in Ucraina. ”Permițand razboiul de agresiune nejustificat al Rusiei in Ucraina, regimul lui Lukașenko a devenit complice la crimele…

- Mercenarul Serghei Rudenko a fost condamnat la 11 ani și jumatate de inchisoare pentru uciderea proprietarei unui apartament din Rostov, cu care se certase pentru valoarea chiriei. El fusese grațiat pentru a putea lupta in Ucraina pentru o alta crima, comisa in 2018, cand și-a omorat concubina, relateaza…

- La București are loc joi, 7 septembrie, Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari. Evenimentul a fost deschis de președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, care au vorbit, in discursurile lor, printre altele, despre securitatea globala și despre nevoia de interconectare pe zona…