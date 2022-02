ANALIZĂ Ce urmează după dialogul Biden-Putin ? Doar o ora și doua minute a durat convorbirea din data de vineri, 12 februarie, dintre președintele american Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin. Precum ultimul dialog direct intre Casa Alba și Kremlin, din decembrie anul trecut, rezultatul discuției este unul incert, ramanand legitima intrebarea daca Rusia va continua o abordare diplomatica sau va realiza o ofensiva militara in Ucraina. Daca Washingtonul a anunțat printr-un comunicat postat pe Twitter ca ”președintele Biden i-a transmis președintelui Putin ca o invazie in Ucraina va produce o suferința pe scara larga și va diminua postura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

