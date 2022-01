Analiză Ce sancțiuni ar putea impune Occidentul pentru a paraliza Rusia? Tensiunile tot mai mari dintre Rusia și Occident ridica perspectiva unui nou val de sancțiuni împotriva Moscovei, posibil cele mai dure de pâna acum, în cazul în care Vladimir Putin decide sa atace Ucraina, relateaza Reuters.



Senatorii democrați din Congresul de la Washington au introdus un nou proiect de lege care vizeaza impunerea unor restricții severe împotriva unor oficiali militari și guvernamentali ruși, printre care și președintele Vladimir Putin, precum și împotriva unor instituții bancare din Rusia în cazul în care Kremlinul decide

Sursa articol: hotnews.ro

