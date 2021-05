Analiză: Cât de transparente sunt bugetele municipiilor din România? O analiza Funky Citizens arata ca municipiile din Romania nu dau dovada de transparența in ce privește informațiile despre bugetele comunitaților. Analiza a fost facuta publica in cadrul lansarii online a proiectului „Republica Funky” și urmarește informațiile colectate in perioada 27 aprilie-10 mai. „Doar Municipiul Timișoara a obținut nota 8, iar alte 15 municipii au obținut un scor de 7 din cele 10 puncte posibile pentru un buget deschis. La coada clasamentului se afla municipii pentru care nu au putut fi identificate informații actualizate despre bugetele locale pe 2021 sau pentru care informațiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

