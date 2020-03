Pandemia de Coronavirus va provoca recesiune in toate economiile avansate ale lumii, in acest an, potrivit unei analize a bancii de investiții Berenberg, citate de CNBC. ”Cel puțin pentru perioada martie-mai, datele economice vor arata o contracție nemaiintalnita in vremuri de pace. Pentru acest an, toate economiile avansate vor suferi o contracție a PIB-ului, de The post Analiza Berenberg: Economia in T2 va inregistra cea mai mare contracție in vreme de pace appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .