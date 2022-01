ANALIZĂ: Amenințările lui Putin disimulează o poziție tot mai slabă Articol semnat de analistul de politica externa Gideon Rachman in Financial Times , preluat de Rador: Rusia e sub asediu. Inamicii țarii au avansat pana la granițele ei. NATO, o alianța ostila, cauta acum sa incorporeze Ucraina – care, deopotriva istoric și spiritual, e parte a Rusiei. Lui Vladimir Putin ii revine acum – in calitate de moștenitor al lui Petru cel Mare, al lui Alexandru I și al lui Iosif Stalin – sa conduca de la Kremlin contraofensiva. Aceasta este, in mare, povestea pe care o raspandește guvernul rus la inceputul unei saptamani de negocieri cruciale cu Vestul. Rusia a masat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

