Analiză: Alimentul cel mai consumat de către români Painea ramane cel mai consumat produs de panificație in randul romanilor, conform unui studiu al Reveal Marketing Research. Franzela (42%), alaturi de painea feliata/ambalata (41%) și painea alba (39%) sunt cele mai populare produse de panificație incluse in dieta zilnica a romanilor. Acestea sunt și produsele pentru care 84% dintre romani au resimțit in cea mai mare masura creșterea prețurilor, comparativ cu anul anterior. Romanii din mediul urban sunt din ce in ce mai preocupați sa aiba un stil de viața sanatos și, astfel, mai inclinați in a cauta alternative alimentare mai sanatoase, cu valoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

