- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii sau, inclusiv Rusia, asociere cunoscuta sub numele de OPEC+, se intrunesc miercuri pentru a discuta despre volumul productiei. Doua dintr-un total de opt surse au spus ca va fi discutata o crestere modesta a productiei. Restul au apreciat…

- Preturile de referinta in Europa la gaze naturale au crescut marti, pana aproape de recordul absolut atins in luna martie, dupa ce grupul rus Gazprom a anuntat o noua reducere a livrarilor prin gazoductul Nord Stream, informeaza AFP, potrivit Agerpres. In jurul orei 09:15 GMT, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP.

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Proprietarii de tancuri petroliere din Europa transporta cat mai mult petrol rusesc inainte ca sancțiunile energetice sa intre in vigoare in decembrie, conform unei analize a jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, țarile occidentale au promis sa elimine treptat…

- Ar putea fi un pas rational al Moscovei de a reduce in continuare sau de a opri complet livrarile de gaze naturale si s-ar potrivi unui model de actiuni de pana acum pentru a incerca sa destabilizeze Europa, a spus acesta. .”Vedeti un model si asta poate duce la acest scenariu”, a declarat Habeck pentru…

- Renuntarea gratuita la subsidiara rusa a UniCredit ar fi gresita din punct de vedere moral, a afirmat marti directorul general al grupului bancar italian, Andrea Orcel, transmite Reuters. UniCredit, care are aproximativ 4.000 de angajati si 1.500 de clienti de tip corporate in Rusia, a decis sa deprecieze…