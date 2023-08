Stiri pe aceeasi tema

- Aceste bilanturi proaste sporesc presiunile asupra unui vast plan de relansare economica a celei de a doua economii monciale, in care starea sanatatii giganticului sector imobiliar ingrijoreaza pietele. Activitatea economica este penlizata in ultimele luni de problemele mai multor promotori imobiliari…

- Anunțul guvernului de la Beijing a fost facut in contextul in care redresarea economica post-pandemica a țarii incetinește in mod vizibil, scrie BBC News, unii analiști avertizand chiar cu privire la perspectiva unei recesiuni.Autoritațile chineze au incetat sa mai publice cifrele privind șomajul in…

- Consilierul economic al lui Vladimir Putin a avertizat luni ca guvernul iși dorește o rubla puternica și ca se așteapta la o normalizare a situației in scurt timp, scriu Financial Times și Reuters. Rubla s-a prabușit la minimul ultimelor 16 luni fața de dolar, in condițiile in care creșterea cheltuielilor…

- China iși va relaxa regulile privind migrația interna, facilitand așezarea oamenilor in orașele mici, in incercarea de a stimula economia in criza și de a stimula creșterea economica, a anunțat guvernul, potrivit The Guardian.Ministerul Securitații Publice (MPS) a anunțat ca intenționeaza sa reduca…

- In cea mai recenta actualizare a Perspectivelor economice mondiale, FMI si-a crescut prognoza de crestere globala pentru 2023 cu 0,2 puncte procentuale, la 3%, de la 2,8% in evaluarea sa din aprilie. FMI si-a mentinut neschimbata prognoza de crestere pentru 2024 la 3%. In ceea ce priveste inflatia,…

- Comisia de Dezvoltare și Reforma incurajeaza economia privata. Сonsiliul de Stat al Chinei a prezentat Opinia privind incurajarea dezvoltarii economiei private, pentru a imbunatați mediul de dezvoltare economica din China prin eliminarea greutaților in accesul pe piața, aplicarea completa a politicilor…

- Economia a crescut in trimestrul al doilea cu 0,8% fata de primul trimestru, mai lent decat ritmul de 2,2% consemnat in primele trei luni ale anului. Analistii intervievati de Reuters au anticipat o crestere de 7,3% a PIB-ului din trimestrul al doilea. Purtatorul de cuvant al Biroului National de Statistica,…

- Se estimeaza ca economia SUA va avansa cu 1,1%, in timp ce zona euro si Japonia vor inregistra o crestere a PIB-ului mai mica de 1% in 2023. Cresterea PIB-ului SUA este de asteptat sa incetineasca in 2024 la 0,8%, pe fondul dobanzilor mai mari. Banca Mondiala estimeaza ca cresterea globala globala va…