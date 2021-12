Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Reni și-a sistat temporar activitatea, pe motiv ca pe partea ucraineana a fost deconectata energia electrica. Poliția de Frontiera recomanda sa optați pentru alt punct de trecere din proximitate - Cișmichioi-Dolinscoe.

- Transnistria in anul 2021 se comporta cu locuitorii din mica regiune dintre Basarabia și Ucraina ca și cum ar fi revenit la politica anilor ’30 din Europa. Situația drepturilor omului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova nu a inregistrat progrese și ramane una dintre restanțele autoritaților…

- Situația dramatica a bolnavilor de cancer este semnalata de deputatul medic Patriciu Achimaș – Cadariu. „E inacceptabil sa treaca 6 luni pana la inceperea tratamentului in cazul bolnavilor de cancer pulmonar”, avertizeaza deputatul. Inainte sa fie ales deputat PSD, medicul Patriciu Achimaș – Cadariu…

- Reprezentanții Poliției de Frontiera anunța despre un incident la punctul de trecere a frontierei Leușeni, produs aseara. Un microbuz plin cu microbiști scoțieni, a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, fara a fi verificat de angajații IGPF, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. „In prezent…

- 11 noiembrie 2021, Chișinau – Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene exprima ingrijorarea profunda in legatura cu tensionarea situației la frontiera intre Uniunea Europeana și Belarus. Concentrarea masiva in aceasta parte a Europei a persoanelor originare din alte regiuni geografice indepartate…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau exprima „ingrijorarea profunda” in legatura cu tensionarea situației la frontiera intre Uniunea Europeana și Belarus.

- Situația epidemiologica Covid-19 in Chișinau a fost prezentata la ședința de astazi a Primariei. „Numarul infectarilor zilnice este in descreștere, fapt imbucurator, insa, din pacate, inregistram un numar extrem de mare de decese cauzate de complicațiile Covid-19 și in aceasta situație cred ca este…

- Si expertul politic Dionis Cenusa a lansat un mesaj critic la adresa guvernarii de la Chisinau, dupa ce procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a fost retinut de ofiterii SIS si plasat in arest pentru 72 de ore.