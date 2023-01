Stiri pe aceeasi tema

- Analistul economic Constantin Rudnitchi a declarat vineri, 28 ianuarie, la Prima News TV, ca preturile alimentelor au crescut cel mai mult in 2022, dupa sectorul energetic, iar o eventuala diminuare a ratei inflației, care acum este 16,4%, nu inseamna ca prețurile alimentelor vor scadea.„Statistica…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 93 de centi, sau cu 1,1%, pana la 84,96 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au consemnat a saptea sesiune consecutiva pozitiva, crescand cu 1,25 dolari, sau cu 1,6%, la 79,64 dolari pe baril. Pretul…

- Indicele preturilor de consum (IPC), care masoara costul unui cos larg de bunuri si servicii, a scazut luna trecuta cu 0,1%, in conformitate cu estimarea Dow Jones. Aceasta a echivalat cu cea mai mare scadere de la o luna la o luna din aprilie 2020, cand o mare parte din tara era in izolare pentru a…

- Prețurile medii de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (in ultimele 12 luni) au crescut cu 30,2%, inclusiv la produse alimentare cu 31,8%, marfuri nealimentare cu 19,9% și servicii prestate populației cu 44,0%, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistica.…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in noiembrie, comparativ cu noiembrie 2021, la 16,8-, releva datele transmise marti de Institutul Naiional de Statistica. Cel mai mult s-a scumpit zaharul, cu 61,94-, fata de noiembrie 2021, in timp ce energia electrica s-a scumpit cu 47,19-, fata de noiembrie 2021. "Rata…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in octombrie, pentru a saptea luna consecutiva, desi s-a inregistrat o crestere a preturilor cerealelor, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, citata de Agerpres. In octombrie,…