Analia Selis a divorțat! Solista a fost căsătorită cu violoncelistul Răzvan Suma ”Toți cei care de atunci pana acum m-ați intrebat cum e familia sau mi-ați trimis mesaje frumoase despre familia pe care o aveam, aș vrea sa va spun ca nu am putut sa vorbesc despre acest subiect. Ca sa evit intrebari despre o “posibila impacare” as vrea sa va spun ca in ceea ce ma privește nu exista drumul inapoi. Acest an a fost un an intim, in care am avut nevoie de regasire acasa alaturi de Noa, de 9 ani, și Tiago, 8 ani (copii sai -n.r.)”, a precizat Analia, care a fost casatorita timp de 12 ani, Razvan fiindu-i și partener de scena Barca lui Jean Constantin restauranta de solistul Ionuț… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Analia Selis a divorțat de soțul ei. Artista a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde aprecizat ca nu mai exista cale de impacare. Cei doi au impreuna doi copii, iarde-alungul timpului au avut o casnicie discreta.„La toți cei care de atunci pana acum m-ați intrebat cum e familia sau mi-ați trimis…

- In marea finala ”Romanii au talent” 2020, Siena Vușcan a fost pe locul 2 in topul preferințelor telespectatorilor, caștigand 30.000 de euro. Nascuta in America, crescuta in Cluj și petrecand 5 ani in China, micuța domnișoara a revenit in Romania anul acesta, afirmand ca ii e tare bine acasa. Viața de…

- Dinamica, plina de viața și mereu cu zambetul de pe buze. Teo Trandafir este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți oameni de televiziune din Romania. Daca pe plan profesional a ieșit mereu caștigatoare, viața personala a prezentatoarei de la Kanal a fost plin de momente de cumpana. Acum, vedeta vorbește…

- Sebastian Huțan (36 de ani), fost portar la UTA, Sheriff Tiraspol, FC Vaslui sau U Cluj, s-a retras din fotbal in urma cu șapte ani. Acum, a ajuns șofer de TIR și iși spune povestea unei cariere cu lumini și umbre. „Treaba merge ca in Romania, nici sa te lauzi, nici sa te plangi. E un job și banos,…

- Mumuni Shafiu (25 de ani) s-a laudat in presa din țara natala ca va semna cu CFR Cluj, unde, in februarie 2020, a dat probe de joc și a spus ca le-a trecut. Realitatea a fost alta.”Am fost in Romania și am dat probe pentru CFR Cluj, alaturi de cațiva jucatori din Argentina și Paraguay. Totul a mers…

- Stufarisurile de la Sic – a doua intindere de stuf dupa Delta Dunarii Stufarisurile de la Sic, la doi pași de Cluj, sunt o rezervatie naturala, arie protejata situata in lunca Vaii Fizesului alcatuita din mlastini, lacuri, vegetatie de stuf si papura. Este un loc special și surprinzator, ascuns intre…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat eliminarea suferita de Craiova in primul tur preliminar al Europa League, dupa 0-2 contra lui Lokomotiv Tbilisi (Georgia). „Nu m-a surprins rezultatul din meciul Craiovei. Adica, e o surpriza, dar nu asa mare. In cupele europene se poate…

- Giedrius Arlauskis a evoluat pentru ultima data în tricoul lui CFR Cluj și este gata sa semneze cu o alta echipa. Lituanianul a recunoscut ca nu este deloc ușor sa plece din România, însa crede ca este momentul propice sa se desparta de Dan Petrescu,…